貿易衝突變數仍在，全球經濟放緩，談到明年景氣，南僑集團會長陳飛龍說會「很兩極」，且受到原物料上漲影響，食品類物價上漲，由消費者買單，似乎不可避免。至於大陸市場是否因貿易戰影響而看壞？他表示，若發展速度不減，仍不可小覷，東南亞則是潛力股。

陳飛龍認為，明年國際股市看俏，受到極端氣候、政治、關稅等因素影響，原物料將大漲，「有資源的會賺大錢」，但有些人會很辛苦，非常兩極，這也將導致食品業成本上漲，而最後一定是「消費者付錢」，物價也上漲。

他指出，台灣由於仰賴外銷出口，容易被世界體系操縱，要能自行掌控的機率不高，但是仍應找到自己專屬的機會，例如發展觀光的優勢等。

至於大陸市場會不會受影響，陳飛龍表示，假如二、三線城市發展沒有「降速」，那還是「不得了」，且糧食需求不減，但全世界糧食越來越少，己經是不可逆，人的飲食習慣也邁向品項複雜、品質簡單，食品業仍大有可為，「只要有人口，就會有需求」；預估未來東南亞人口多，正在快速發展的路上，最有空間，大陸則最穩定，歐美市場以替代、嚐鮮為切入點，發展就不是那麼快。

南僑在麵點方面已經研發出289種產品，如何在以米食為主的台灣殺出一條路？陳飛龍表示，過去台灣每人每年平均吃掉60至70公斤的米，現在卻已不到40公斤，因此看好麵食「替代」米食的機會。

(中時 )