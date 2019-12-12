林如琦（Gigi）11日參加華視《女王當家》，她透露經營8年的東區服飾店，因為景氣不好，加上國際大品牌贊助藝人頻率變高，服飾店變得較難生存，所以忍痛關店轉網路。至於投資6位數的鹹酥雞店，本來想把它當成展示店，創造加盟環境，沒想到成本投入太多，最近轉為餐車，希望可以發展順利。

談及服飾店，Gigi表示：「東區環境沒有那麼好，成本太高，其實已經開8年，以往客層都是造型師跟藝人，收掉蠻捨不得，但我們三個人合作，變成駐店的夥伴每個月都要想辦法衝業績賺房租，壓力實在太大，所以才轉網路。」她提及多次討論，最後終於決定把實體店面收掉。

歲末來臨，Gigi也接了尾牙工作，今年難得沒有跨年主持，老公史丹利邀她去福岡旅遊，她查完行事曆才發現1月2日就得工作，兩人只得乖乖在家。Gigi不忘預告接下來會積極經營自己的網路頻道，內容包含出國旅行等有趣影片，她喊話，「認真想把這件事做好！」

(中時 )