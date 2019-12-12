鄭偉柏與瑪麗主持MOMO綜合台節目《E!Studio藝鏡到底》，近日邀請倪子鈞（小馬）與老婆「遊戲業最美CEO」許書綺（小米）參加，鄭偉柏形容兩人是「很會放閃的神仙眷侶」，瑪麗問：「你們是不是有機會就牽手？」他們隨即十指緊扣相當甜蜜。

小馬推出入行22年首張個人專輯《倪子鈞》，小米透露，夫妻倆於專輯製作過程中發生幾次小吵架，只因小馬錄製情歌情感太過投入，讓她有點介意，甚至吃醋認為，「這首歌是在對誰唱？你是不是想到以前？」小馬解釋自己情感豐富，歌曲看似情歌其實也包含親情、友情、夢想等遺憾，「希望歌帶著溫度，不是你情我愛這麼決絕，是有厚度的。」他還笑說：「情感投入不是想著前女友，然後回到家還喊她老婆，我對老婆很尊重。」

小馬與小米2015年交往半年就決定結婚，被鄭偉柏問到如何快速擄獲小米芳心？小馬自豪說：「你們看不出來嗎？就是靠顏值啊！」接著笑說：「是言值啦，言論的價值！我很會說。」小米當年因投資電影《角頭》認識參與電影演出的小馬，有次小米的妹妹待產，小馬趕緊到醫院探望，就這樣不小心見了小米全家人，隨後便請全家人吃飯，讓女方家人留下好印象，種下兩人緣分。《E!Studio藝鏡到底》社群平台同步上線。

(中時 )