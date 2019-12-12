南僑推出中、西式點心冷凍半成品。（黃有容攝）

南僑集團12、13日兩天在桃園觀光體驗工廠舉辦「南僑油脂飯店暨餐飲應用專業展」，展出烘烤數分鐘即可上桌的「冷凍麵團」中、西式點心，及油脂產品，找來百家商旅、餐廳業者，為雙方在人力短缺、消費習慣改變的環境下，尋求雙贏。南僑集團會長陳飛龍也發豪語，認為明年營收200億應該沒問題。

陳飛龍表示，「冷凍麵團」半成品商品有兩項重點，分別為：中式麵點，例如蘿蔔絲餅、蟹殼黃、蛋黃酥等；以及讓西式麵包變成台灣特色的產品，推出包括可頌、小比薩、蛋塔等。

陳飛龍看好「急凍市場」，他指出，現代人喜歡「多樣」，又要兼顧「美味」和「健康」，但中小型商旅和餐廳，對於消費需求的增加，卻面臨人力、採購和研發等成本不足的問題，這就是南僑的冷凍食品可補足之處，希望能用這些快速上桌的美味半成品，「讓麵包師傅不用每天凌晨三點起床」，協助餐旅產業。

南僑今年營收達180幾億元，陳飛龍對於2020年目標200億元很有信心，更強調2025年要達成營收250億元的目標。

同時，在泰國投資方面，泰南僑預計擴建三棟新廠房，已經有一棟完工，明年上半年就會運轉和看到產能，陳飛龍透露，泰國老人越來越多，因此計畫將以高齡零嘴「老人米果」再度進攻泰國市場。

他說，南僑在食品業界中並非大公司，因此要做利基市場，不在乎大量生產，而是要做到精準滿足目標客戶。

(中時 )