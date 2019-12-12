唐美雲11日現身國家音樂廳，參加由宏碁集團創辦人施振榮、灣聲樂團跟民視合辦的「台灣的聲音2020新年音樂會」記者會，她回憶2019元旦在大湖公園唱新年音樂會，當時風雨極大，但台下觀眾穿著雨衣依舊熱情參與，讓她相當感動。

唐美雲表示：「這一次很榮幸再度受邀第二年的新年音樂會演出，看到新年音樂會走進國家音樂廳的殿堂，有很棒的場地可以演出，非常開心。」她透露這一次音樂會，會跟上次選的多齣戲精華唱段不一樣，以一齣戲的重點唱段為主，編成一首有故事的組曲，一次長達十分鐘。

唐美雲非常期待，在元旦新年的第一天，可以透過台灣歌仔戲音樂跟大家歡慶好年頭。2020年1月1日下午2點在台北國家音樂廳舉辦的售票音樂會，灣聲樂團將以80人編制的創新編制大型管弦樂團為主，有別於傳統交響樂團，加入一組國樂演奏家，呈現中西合璧的新交響樂形式樂團的組合，由獲金曲獎最佳作曲最佳創作的音樂總監暨指揮李哲藝帶領及節目策畫。

(中時 )