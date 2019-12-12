台南市雖是綠鐵票倉，但國民黨台南市議員謝龍介卻指出，前黨主席洪秀柱參選，以及316的立委補選，讓台南選情有機會翻轉，他甚至預言，只要國民黨在台南贏得1席，韓國瑜就會當選總統。

謝龍介在政論節目《平論無雙》中指出，對於2020年選情，他不樂觀、也不悲觀，只要國民黨立委選舉在台南市突破1席，韓國瑜就能當選中華民國總統。

謝龍介表示，洪秀柱有高支持度，光是在廟口坐下去，人雖不一定很多，但是所有媒體，包括網路、電視台都會報導。所以她整個聲量比尋求連任的民進黨立委王定宇還多，雖然這樣還不知道有沒有辦法當選。不過在這區（台南第六選區），王定宇怎麼可能躺著選，如果能躺著選，最後會躺著喘。

謝龍介再度指出，尤其最主要的是，在台南市長選舉以及3月16日的立委補選，氛圍整個已經翻起來、翻鬆了。2016年民進黨王定宇在台南第六選區得票數最高，黃偉哲2018年則在同一選區得票率最高，黃偉哲贏國民黨候選人高思博11萬票，黃偉哲14萬票比高思博3萬票，已翻到變44%、43%，民進黨僅贏3600票，所以這兩選區(台南市東區一分為二)基本上已經翻了一遍，自主性的選民會比較多。

(中時電子報)