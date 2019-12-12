美國聯邦準備理事會今天一如預期維持基準利率不變，聯準會主席鮑爾認為這個利率水準將維持適當，直至情勢顯示經濟展望出現變化，聯準會今後將關注低通膨和世界經濟問題。

聯準會曾一再承諾如有必要會改變路線，今天的說法顯示今後將關注全球經濟走緩和持久缺乏通膨壓力的問題，而這些問題可能開啟進一步調整利率的大門。

聯準會負責貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）今天結束今年最後一次會議後，如期決定維持基準利率的目標區間在1.5%至1.75%不變。聯準會10月間宣布今年第3次降息。

聯準會成員在前幾次會議對利率水準都有歧見，這次會議則一致決定維持利率不變。

這項決定雖然符合各界廣泛預期，但不太可能讓總統川普滿意，他一再批評聯準會，要求鮑爾（Jerome Powell）把利率降到零，以刺激美國經濟。川普認為外國利率較低，使美國面臨不利處境。

鮑爾在會後的記者會再度表示，聯準會官員將靜觀今年所採取降息刺激措施的效果如何。他又說，就目前而言，聯準會的基準利率水準適當，而且在經濟展望出現變化前，都將維持適當。他又說：「若要提高利率，得要看到持續而顯著的通貨膨脹。」

新的推估顯示，聯準會17位決策官員中有13人認為至少到2021年都不會調整利率，另外4人則認為明年僅會升息一次。

值得注意的是，沒有聯準會成員認為明年再降息是適當的，這顯示聯準會認為已成功讓美國經濟「軟著陸」。過去一年經濟情勢多變，衰退風險曾經升高，長短期公債值利率曲線出現倒掛現象，而且政府的貿易政策干擾了市場。

聯邦公開市場委員會發布的聲明在措詞上有一個重要改變，強調「全球情勢發展與和緩通膨壓力」是今後將密切關注的因素。

聲明也指出，儘管家庭支出強勁，企業投資和出口仍然疲弱。

鮑爾表示，若能解決貿易的不確定性，尤其是和中國相關的部分，對經濟將有正面影響。

他又說，若能和中國達成協議化解貿易爭端，影響力道將大於美國本週與鄰國加拿大和墨西哥達成的區域自由貿易協定。

(中央社)