「鋼鐵H夾克」象徵曝光！隱喻雄鷹展翅高飛 (影/中天新聞)

國民黨總統參選人韓國瑜團隊在新北市的造勢活動，改穿新戰袍，這件飛行夾克胸前的H及圖騰配色等皆有象徵意義。「鋼鐵H夾克」一亮相後造成轟動，許多人好奇哪裡可以買到？連海外僑胞也都頻頻追問，因此韓陣營要舉辦一場公益販售活動，其中限量販售1000件Ｈ外套，再加碼20件「神秘驚喜」，現傳出上面還會有韓國瑜親筆簽名。

韓國瑜日前舉行新北團結大造勢，包括副總統參選人張善政、前總統馬英九等黨內重量級人士都換上新戰袍，一件印有H字樣的新戰袍「鋼鐵H夾克」。新戰袍一曝光就遭粉絲瘋狂詢問哪裡可買，韓競辦公室電話更是被打爆了。

韓國瑜10日時在臉書PO文表示，飛行外套原本設定不對外販售，但眼見廣大好朋友、好夥伴們敲碗呼喚聲之下，他們也極力爭取，終於跟廠商協議好再趕工，之後將舉辦公益販售活動，限量販售1000件、還有20件加碼神秘驚喜。

ETtoday新聞雲報導，據了解，這20件加碼神秘驚喜，會得到韓國瑜的親筆簽名，販售價格則尚未公布。

(中時電子報)