網友留言。（摘自韓國瑜前進總統府 亡綠滅柯聯署總部臉書）

總統大選倒數剩下30天，國民黨總統候選人韓國瑜民調持續落後總統蔡英文，前民進黨立委沈富雄更預言韓將大輸蔡英文250萬票，不過據網友引用他「情治單位友人」的選情預估，直言韓國瑜贏票總數為153萬票，共贏19縣市！

網友在臉書社團「韓國瑜前進總統府 亡綠滅柯連署總部」發文表示，據他「情治單位友人傳來的選情分析」，2020/01/11總統大選！各縣市韓國瑜市長贏輸票數大致已定！以下是各縣市開票結果，「基隆市贏3萬，台北市贏25萬，新北市贏32萬，桃園市贏1萬，新竹市贏2萬，新竹縣贏8萬，苗栗縣贏7萬，台中市贏22萬，彰化縣贏12萬，雲林縣贏8萬，南投縣贏7萬，嘉義市贏2萬，嘉義縣輸3萬，台南市輸10萬，高雄市贏18萬，屏東縣輸2萬，台東縣贏6萬，花蓮縣贏7萬，宜蘭縣贏4萬，澎金馬贏4萬。韓國瑜市長！共贏19縣市168萬票。共輸3縣市15萬票。168萬-15萬=153萬票，總計韓國瑜市長贏蔡英文153萬票」。

該網友更喊話，請大家深信！（蔡）民調都是假的，（韓）民心才是真的！大家再加把勁將韓市長贏票衝破200萬票！台灣安全！人民有錢！加油！加油！加油！「我們共同來創造台灣勝選得票率最高的奇蹟」！底下網友紛紛表示，「唯一支持韓國瑜」、「加油加油」、「好棒」！

(中時電子報)