22.5兆元國防法案 美眾議院表決過關 08:132019/12/12 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦眾議院今天通過7380億美元（約新台幣22.5兆元）的國防預算法案，讓美國防部各項政策預算有了著落，包括家務假、戰機到創建總統川普視為優先要務的太空部隊等。 民主黨掌控的眾議院還在進行表決工作，目前票數已來到371票對46票，足以將法案送交聯邦參議院。參院預計下週進行表決。 川普已承諾，法案一通過國會兩院，他會立即簽署生效。 (中央社) #法案 #眾議院 #表決 #聯邦 #通過 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 有隱情？歐洲最終恐限制華為 但並非只因老美施壓 - 國際 彈劾大爆炸！川普3小時飆罵超60次 - 時事 為繳房租 獸父讓30友周周性侵愛女 - 國際 台德建交有望？首場請願公聽會 德外交部表態了 - 國際 美國眾議院公布彈劾川普法案條文 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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