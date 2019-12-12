美國聯邦眾議院今天通過7380億美元（約新台幣22.5兆元）的國防預算法案，讓美國防部各項政策預算有了著落，包括家務假、戰機到創建總統川普視為優先要務的太空部隊等。

民主黨掌控的眾議院還在進行表決工作，目前票數已來到371票對46票，足以將法案送交聯邦參議院。參院預計下週進行表決。

川普已承諾，法案一通過國會兩院，他會立即簽署生效。

(中央社)