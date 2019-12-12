PTT網友發文、回應。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，擁有一批死忠「韓粉」，支持者不僅自稱「庶民」，更對韓的草根氣息追捧不已，卻引發「知識藍」、「經濟藍」不挺韓傳聞。網友直言，為何綠營就沒有「知識綠」、「經濟綠」說法？關鍵就在蓄意分化藍營者，用族群歸類意圖瓦解韓選票。

網友在PTT論壇發文《為何沒有知識綠、經濟綠的說法》，提問：「是不是一個相對的概念？因為藍營有一部分相對沒知識又經濟能力低下的狂粉，眷村那些沒什麼教育的老人，不然基本上你不會聽到知識綠、經濟綠、知識橘、經濟橘，是不是經濟、學歷好的藍，想跟那些人做區隔？不然基本上整體素質整齊，就不用分你我了啊！」

文章一出，有網友回應：「不是，以前根本沒有什麼知識藍／經濟藍這種稱呼。今年，藍營有不少人不支持韓國瑜，才有把這些人歸類成知識藍或經濟藍的說法 （通常這些人相對挺郭）。綠營沒有這種分類方式，因為不管挺蔡或挺賴，沒人是因為知識／經濟方面的問題作出選擇，當然就不會有什麼知識綠或經濟綠。」

另外也有網友認為：「知識藍經濟藍其實是藍軍的自我切割啦，對比就是當年軍警那塊教育程度比較不高的，特別是當時馬英九主打什麼拼經濟633，剛開始冒出很多這種自命清高的經濟藍在挺馬，但馬執政爛到支持度剩9.2%，所以那些知識藍經濟藍也跟著變笑話一場，至於民進黨的支持者，根本不會拿教育程度去自我切割，真要切割成分就是對台獨的態度吧，有強硬台獨或柔性台獨兩種，我簡稱激獨綠跟穩獨綠。」

(中時電子報)