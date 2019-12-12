封測龍頭日月光投控（3711）旗下ODM／EMS大廠環旭電子（601231.SH）公布2019年11月自結合併營收37.43億元（人民幣，下同），月減1％、年減0.41％。累計1～11月合併營收334.96億元，年增12.61％。

環旭3日公告，公司規畫以發行股份及支付現金方式，收購法國企業Financiere AFG S.A.S.（簡稱FAFG）100％股權，由於投資計畫尚存在不確定性，因而向上海證交所申請自4日起暫停交易，迄今尚未恢復交易。公司預計暫停交易不超過10個交易日。

FAFG為持有Asteelflash Group S.A.所有股權的控股公司，Asteelflash Group S.A.經營電子製造服務業，主要為電子產品品牌商提供自產品研發設計、新產品導入、快速成型、物料採購、生產製造、產品測試到物流、維修及其他售後服務等一系列服務。

環旭2019年第三季歸屬母公司稅後淨利4.71億元，季增達1.83倍、年增22.39％，每股盈餘0.22元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利8.6億元，年增10.76％，每股盈餘0.4元，優於去年同期0.36元。

(時報資訊)