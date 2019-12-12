台北市空軍防空飛彈營一名小兵，疑因家庭因素造情緒不穩，昨(11日)晚上收假回部後，竟然一時失控，將自己關在寢室內點燃棉被發洩情緒，現場動時冒出濃煙，該名士兵嚇壞，自己打電話向消防隊報案，營區內同袍發現有異狀，也立刻衝入房間將其救出，並將火勢撲滅。該名士兵發現有輕微灼傷，已送往內湖三軍總醫院救治

，事發原因軍方將詳加調查。

昨(11日)晚間台北市消防局獲報，位在台北市堤頂大道的空軍防空飛彈營區，發生火警，由於是重要軍事單位，消防局立刻派遣消防車與救護車前往灌救，但抵達營區時火勢已經撲滅，經查是寢室內起火，而且報案人就是縱火者。

軍方調查，報案的是入伍不久的18歲士兵，因為家庭因素導致情緒不穩，本來就是部隊輔導對象，昨晚疑因收假回部隊情緒低落，自己躲在3樓寢室內，點棉被發洩情緒，自己打電話向消防局報案，隔壁寢室同袍見到該寢室冒出濃煙，立刻衝入將該名士兵帶走，並將火勢撲滅。

據了解，該名士兵僅受到些微灼傷，直始終不發一語，目前空軍正對縱火原因進行調查。

(中時電子報)