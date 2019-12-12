小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（12日）財經重點。

【1】不甩美國 建設5G 德國龍頭電信商挺華為

多數政府仍舉棋不定時，有知名品牌O2的西班牙電信德國公司（Telefonica Deutschland）直接拍板決定華為作為5G合作夥伴，為德國5G藍圖拋下震撼彈。該公司也表示，這項合作的先決條件還是要諾基亞與華為在德國取得必要認證，順利的話，2020年初就能開始建設網路，預計對兩大品牌設備的使用比例各占一半，負責核心網路的設備商則將會在明年決定。

【2】半導體設備 台灣今明年冠全球

SEMI（國際半導體產業協會）11日公布年度半導體設備預測報告，預估2019年全球半導體製造設備銷售將達576.4億美元，雖較去年下滑10.5％，然2020年市況可望逐漸回溫，2021年將再創歷史新高。其中，受惠於台積電在先進製程上擴大投資，台灣將在今、明兩年穩坐全球半導體設備最大市場寶座。

【3】尹崇堯掌南山人壽？今揭曉

金融史上首位由金管會主委親自面試的壽險公司負責人，結果即將揭曉。金管會主委顧立雄11日透露，已完成南山人壽代理董事長尹崇堯的面試，「馬上」就會作決定。據了解，保險局長施瓊華今日將宣布尹崇堯合格與否，且說明金管會的諸多考量。

【4】明年布蘭特油價 看升至61美元

美國能源情報署（EIA）公布最新報告，將2020年布蘭特原油現貨均價調升1美元至每桶61美元，可是仍低於2019年預估64美元，這主要是受到全球石油庫存即將上升的影響，尤其是明年上半。

【5】對陸祭新關稅？川普周四定奪

美國對中國新一輪加徵關稅期限12月15日將至，消息人士透露，美國總統川普將於美東時間12日對此與貿易談判人員展開討論。此外也傳出中美計劃在第一階段協議中，將貿戰爆發以來的關稅措施，降低至少一半的關稅稅率。

(中時電子報)