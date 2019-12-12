華航(2610)集團轉投資國內唯一的低成本航空公司台灣虎航(6757)，預計12月16日以每股41元登錄興櫃，也是華航集團轉投資公司中，第1家申請掛牌上市櫃公司。

受惠全球旅遊市場旺盛，運輸載具的調整與改變，低成本航空（LCC, low-cost carrier）近年來在全世界皆相當盛行。台灣虎航現提供往來東北亞、東南亞和澳門的客、貨運服務以及地勤代理服務，目前共有11架A320，22個航點、29條航線，以桃園國際機場作為樞紐機場。另外，在台中國際機場及高雄國際機場亦有營運航線，提供經濟實惠的載客服務，同時台灣虎航也搭配行李託運、選位服務、免稅品及機內餐食等增加附加服務收入。

台灣虎航主要股東為華航及華信航空，根據民航局統計，2018年低成本航空的旅運人數正式突破1,000萬人次，佔台灣國際航線旅客總量的18.7％，短短6年多了10倍。截至今年10月，台灣虎航單月載客數超過22萬人次，相較去年同期增加約5.3％；1至10月共載客超過235萬人次，較去年同期增加約8.5％，顯見市場相當熱絡；而載客數的攀升也同步反映在營收與獲利上。台灣虎航2017、2018年營收分別為68億元、87.75億元，2017年起轉虧為盈，連兩年稅後淨利分別為5.73億元、9.81億元，每股盈餘為2.86元、4.91元；今年前10月營收為81.75億元，稅後淨利80.28億元，每股盈餘為4.01元。

台灣虎航表示，近年來營收成長主要有四個關鍵因素：一、布局航線深受台灣旅客喜愛，有利載客率連年提升；二、產品銷售則秉持著熱情、溫暖、真誠的品牌精神，並仔細觀察乘客需求，成功建立忠實顧客群；三、品牌持續呈現年輕活潑形象，第一線同仁亦秉持熱忱，帶動高回流率；四、經營團隊對於成本部分控制得宜。

未來台灣虎航2021年至2027年起將陸續引進新機，除執行汰舊換新計劃外，亦可將現有機隊升級，維持機齡年輕化降低維修成本，亦可強化機隊運能；並因應自由行興起與深度旅遊需求，新機隊運能，將運用於拓展新旅遊點，且持續增班現有航線並開發二、三線航點，提供更綿密的航網，以便利旅客不同點進出與行程規劃，並以邁向國際知名航空運輸品牌作為長遠目標。

(時報資訊)