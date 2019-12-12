國民黨總統參選人韓國瑜日前（右二）出席新北競選總部成立大會，副總統參選人張善政（右）、前新北市長朱立倫（左二）、新北市長侯友宜（左）同台加油。（資料照,陳君瑋攝）

國民黨日前在新北舉辦大造勢，國民黨總統參選人韓國瑜、新北市長侯友宜同台，破除不和傳言，韓也宣布前新北市長朱立倫擔任全國競總主委，以行動力掃除各界對黨內心結的猜測。對此，國民黨桃園市議員林正峰認為，朱與總統蔡英文交手過兩次，最懂蔡英文。他也指出，若再給民進黨四年，國民黨將永不翻身。

朱立倫8日接任韓全國競總主委後，馬不停蹄進行整合，一連拜會吳伯雄、馬英九前主席及黨主席吳敦義、致電洪秀柱前主席，完成競總榮譽主委、競總架構對接黨務的安排，擴大各界支持。為了強化各縣市戰力，同時爭取青年選票，朱立倫號召全國近40位6至8年級的青年議員，成立新世代戰鬥團。

據《中評社》報導，林正峰指出，朱立倫在2010年新北市長選舉，首次跟蔡英文交手，朱得票率52％，贏蔡11萬票。2016總統大選，兩任再次對決，朱以308萬票之差慘敗。因此，林正峰認為，朱立倫還是最懂蔡英文，不必去質疑朱有沒有真心幫韓。

林正峰也示警，民進黨執政後，鬥爭國民黨不遺餘力，若再給民進黨四年，國民黨將沒辦法翻身。

(中時電子報)