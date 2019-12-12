台北縣前縣長周錫瑋，因挺韓不遺餘力，深得國民黨總統參選人韓國瑜支持者「韓粉」喜愛，更曾一度為副手熱門人選。8日韓赴新北板橋造勢，與前總統馬英九、新北市前市長朱立倫、新北市市長侯友宜等國民黨要角，同穿「Ｈ戰袍」上演「世紀大合體」，讓韓粉歡欣鼓舞。

8日板橋造勢，「禿子」、「漢子」總算合體！現場大批支持者穿著國旗裝、國旗帽，手上揮舞著國旗，現場旗海飄揚。該場造勢，也是韓國瑜首度與侯友宜同台，朱立倫、馬英九、吳敦義等國民黨大咖也都到場支持，展現團結精神。尤其大家身穿的藏青色飛行夾克，右胸前印有大大的「H」代表「韓」，左胸前則是融合國旗青天白日滿地紅配色及國徽的戰士圖樣，底下搭配「Iron Han」翅膀標語，詢問度爆表。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「老虎一嘨， 綠潰散。」附圖則是周錫瑋「振臂疾呼」的畫面。文章一出，獲得超過3000人按讚、超過250則留言與數十次分享。

照片中身形高大的他，穿起飛行架克搭配這動作，相當有氣勢。韓粉情緒激昂，紛紛留言：「我們贏了！」「不愧是虎哥！」「好帥」，威震八方、「夾克帥，虎哥更帥」、「老虎發威讚啦！勇者無懼！天下唯我獨尊！」、「唯一支持韓國瑜」、「有情有義的虎哥」、「虎哥你最棒」、「好棒棒的虎哥韓總統的真兄弟，讚讚讚」。

網友臉書發文。（圖／翻攝自臉書「韓家軍」）

(中時電子報)