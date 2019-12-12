德國三大電信營運商之一的Telefonica11日決定使用諾基亞和華為設備建設5G網路，這等於是把美國的警告放在一邊。大陸官媒《環球時報》12日社評指出，華府為阻止華為設備進入歐洲國家的5G網路建設可謂使出了渾身解數，甚至不惜以不再與拒絕這一警告的盟國分享情報相威脅。美國在安全方面對歐洲有著很強的控制力，但是卻無法在華為問題上得到那些盟國的配合，它的威信因此將受到損害，華府方面顯然始料不及，根本原因是美國人這一次做得太霸道、太無理了，嚴重違背了歐洲國家的切身利益。

社評引述Telefonica11表示，它與華為的合作還需等待德國政府認證。而德國政府一直堅持不會單獨排除任何公司在5G網路建設之外的立場，強調會對參加德國5G網路建設所有公司的安全性進行驗證。

社評稱，華府無疑嚴重誇大了使用華為設備的安全風險，把一些莫須有的罪名安到了華為頭上。即使最忠於美國的歐洲人也能分辨出來，華府對華為的打壓是擔心後者的崛起可能對美國技術霸權構成挑戰，美不接受這樣一家大陸公司在5G技術領域一騎絕塵，而絕非華為的設備真的構成了無法排除的安全風險。

社評指出，更重要的是，華為的5G網路技術領先是絕對的，現在要建設高效、廉價的5G網路，不可能繞開華為。美國寧肯5G網路來得慢一些，也要扼殺華為，這是它的地緣政治迷思所致。然而歐洲國家在這方面的利益與美國不同，它們不想耽擱5G網路建設，放棄華為設備意味著它們的5G網路效能打折扣，低速且昂貴，它們沒有理由為了幫助維護美國的霸權而苦自己。

社評表示，華府施壓歐洲不用華為設備的做法打破了規則，在完全屬於歐洲主權範圍內的事務上發號施令，伴之以粗魯威脅。尤其是美國駐德大使頤指氣使，傷了德國公眾的感情，事情已經觸碰到德國的主權和民族尊嚴。一些歐洲人自然會想，這一次全聽美國的，那麼以後怎麼辦？

社評強調，只要有一家歐洲電信營運商使用華為設備建設5G網路，其技術成果將明擺在那裡，必將產生更大範圍的示範效應。由於歐美電信設備製造商幾乎沒有可能迅速在技術上追上華為，這使得美國對華為的封堵面臨著綿延不絕的市場壓力，這裡不出漏洞那裡就會出。

(中時 )