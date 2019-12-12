選戰倒數30天，資深媒體人趙少康日前公開表態，表示他這一票會給國民黨總統候選人韓國瑜，不會投給總統蔡英文！無疑為韓國瑜選情注入強心針。網友也大讚，趙少康的表態是真男人！

對於韓國瑜的選情，趙少康在網路節目《鄉民來衝康》上表示，韓國瑜把民調毀了，從來沒人敢這樣做，所以韓國瑜的確跟一般人不同！現在民調也真的沒有參考價值。

趙少康更表示，韓國瑜陣營到現在都認為他們會贏，但韓國瑜會不會贏，最後還是要看經濟藍、知識藍願不願意表態，他們可能現在喊不要投，但等到投票那刻會不會投就很難說。如果這群人最後願意表態，國民黨的情勢就會不錯，但如果他們不去投，那韓國瑜就完了！

對於趙的表態，底下網友紛紛表示，「少康，終於是男人了，感謝」、「趙少康這一票，可能會山崩地裂」、「有趙少康這一票水拉，會多出很多票」、「少康哥這樣表態支持韓國瑜真是大快人心，韓國瑜被媒體網軍黑了這麼久，真的很辛苦，如今有少康哥支持，我相信這是對韓國瑜支持者非常強的強心針！韓國瑜加油」！

(中時電子報)