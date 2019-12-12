彰化一名大賣場邱姓負責人，妻子失蹤1個多月後，被檢警列為嫌疑人，日前遭到警方傳喚調查，但未前往警局突然就人間蒸發，直到月9日邱男屍體才遭到除草工人在台南某處牧草田發現，檢警初步排除他殺，不過由於邱男黃姓配偶已失蹤月餘，且邱男生前曾對兒子表示「我殺了妳媽媽」，檢警目前試圖尋邱男妻子下落，甚至不排除邱是殺妻再輕生，全案有待進一步偵辦。

據了解，邱男曾擔任警友會顧問，和不少員警熟識，也熟知警方辦程序，因此接到警方傳喚通知後，並未前往警局，反而刻意不帶手機、不開自己的車，並沿著沒有監視器的天間道路，以行走方式離開住家附近，讓警方無法追蹤。

彰化地檢署表示，警方已接獲邱男的黃姓配偶失蹤案，並將邱男列為犯罪嫌疑人，但通知邱男說明前，邱男就被發現陳屍台南市某處牧草田。據悉，邱男在彰化縣永靖鄉經營五金賣場，未與妻子正式離婚，有消息傳出邱男曾向兒子透露「打死你媽媽」，檢警則強調，先追查黃姓配偶下落。

台南市警局善化分局偵查隊長柯景祥表示，法醫相驗邱男遺體，初步排除他殺嫌疑，但是否有輕生，有待抽取血液化驗，但家屬無異議，未進一步解剖，全案由彰化警方調查偵辦。

另外，黃姓配偶若遭他殺，這部分將由彰化地檢署偵辦，但邱男死因則由台南檢警釐清，彰檢若有偵辦需要，再向南檢調卷。

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