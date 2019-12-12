台南遠東科技大學11年前在校內開闢了一塊「愛•幸福農場」以種植番茄為主，每年收成義賣助公益，昨日在校內舉辦「番茄送愛-我們是一家人」義賣活動，場面感人，義賣所得全數贈予家扶中心及美善基金會。

遠東科大農場不但有種番茄，近年為了有效利用土地，也栽種冰花、火龍果、芭樂、水果玉米等等，全部無化肥、無農藥、也不施生長激素，全部由師生們一起從種作、收割到行銷，不僅可以幫助自己學校的中低收入學生，還可以扶助校外弱勢家庭。

農場運作第二年，通識教育中心主任詹添印發起義賣，於每年12月番茄盛產時，邀學校教師、企業人士參與競價義賣，今年共拍賣出30多萬元，將全數捐給北台南家扶中心、美善基金會，幫助遲緩兒童及身心障礙者。

今年拍賣會，校方與師生安排了溫馨的活動，菲律賓籍資工系的學生以中文感謝學校、系主任和許多師生像家人一般照顧他，現場也吟誦感人聖歌，遠東科大校長王元仁也感謝社會各界共襄盛舉，與校方一起扶助弱勢，傳遞愛心。

(中時 )