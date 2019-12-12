大多數人對於輕鬆發大財有很多憧憬，近日國外就有不肖份子看準這個「商機」，在網路上佯裝成「女富豪」開出高薪，表示要徵男公關，工作內容則是陪富婆吃飯、唱歌，不過必須先繳交一筆「面試費用」1200令吉(約台幣8800元)，令許多年輕人趨之若鶩。

據《中國報》報導，那些男子表示，再繳完面試費用後，一名陌生男子會帶著他們至一間4星級酒店，接著他們會看見一名中年富婆。她對這些男子的要求非常高，包括長相、身材和穿著打扮等。若是不幸在第一關被淘汰，那麼面試費用也不會還給參加者，只能自認倒楣。

有受害者表示，若第一輪面試沒通過，他們可以再繳納一筆高額費用，此時會有專人替他們改造整理，接著再進行第二輪面試，然而第二輪的面試過程要求更為嚴苛，他們必須脫掉衣服，在富婆面前轉圈，甚至必須要跪下舔拭富婆的腳趾，面試內容連警方都直呼噁心。許多人因為受不了這樣變態又噁心的要求，最後都紛紛退出。

警方在接獲訊息後，已將這個詐騙集團逮捕，法院依照詐欺罪將其起訴判刑。

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(中時電子報)