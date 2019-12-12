娃娃機商轉模式出現進化版嗎？由國人研發結合行動支付以及現磨現沖的精品好咖啡咖啡自動販賣機問世了，業者更打出0加盟金、0原物料費、分潤50％特許加盟方案，大大降低創業門檻。

號稱結合IoT物聯網、行動支付與無人商店的科技潮流「Sanbuy達人咖啡」6月起已陸續進駐辦公大樓以及大學校園12日中區資訊展登場展期間Sanbuy達人咖啡自動販賣機也將前進會場和電信業者合作。

「Sanbuy達人咖啡」營運總監劉宏茂過去從事儀控設計，觀察到滿街咖啡與茶飲的全球消費趨勢以及新科技潮流，跨域創業成立速咖科技股份有限公司，透過顛覆大家想像的逆向思考模式，推出的『行動支付IoT無人精品咖啡館』。

為了讓大家很容易品味到高CP值的好咖啡，Sanbuy Cafe與咖啡達人合作，特選國際杯測標準80分以上的精品咖啡豆，成立專賣達人咖啡的Sanbuy達人咖啡平台，只須行動支付“嗶”一聲，立即享用一杯現磨現沖的達人級精品好咖啡！

除精品咖啡外，還提供多款奶茶、紐西蘭牛奶、可可、防彈咖啡、珍珠膠原奶茶、高蛋白飲等二十多種可客製化的高價值冷熱飲品，相當於一家小型的飲料店，只需0.3坪空間、可24hr營業、無須聘請員工、100％符合政府正在推動的行動支付，集市場趨勢與科技潮流於一身，並解決當下開店租金與人事兩大問題，不管是獨立開店或店中店，都是受消費者歡迎且可低風險與快速回本的投資。

(中時 )