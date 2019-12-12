大隆路商圈舉辦「璀璨燈會耀台中，大隆點燈迎耶誕」活動，商圈愈夜愈美麗，同時藉由國際樂音表演營造節慶氛圍。（馮惠宜攝）

迎接耶誕節來臨，台中大隆路商店街管理委員會在商圈路樹及街燈佈置閃亮燈飾，並於12月12日起點燈，且配合台中市政府舉辦「台灣燈會，璀璨台中」年度燈會系列活動，商圈店家也配合推出優惠折扣及消費滿額活動，邀請民眾一起來大隆路商圈吃、喝、玩、買。

台中市政府經濟發展局表示，大隆路商圈是台中歷史悠久的精品、異國美食商圈，店家多以銷售服飾、珠寶、手作藝品、時尚用品等精品及異國美食等，尤其商圈歐式花園風格街道，極具異國風情，近年也更結合音樂公益和人文藝術活動，增添藝文氣息。

大隆路商店街管理委員會表示，為結合「台灣燈會，璀璨台中」由商圈管委會與店家共同打造耶誕街區迎接佳節，更會持續推動折扣與促銷活動以帶動商機。此外，還推廣大隆商圈音樂場域的意象，同時希望藉由國際樂音表演及街區氛圍營造，誘發商圈吸引力，讓民眾更認識商圈魅力，給予商圈支持與助力。

(中時 )