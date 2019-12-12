曾在湖人跟林書豪、「小飛俠」布萊恩當過隊友的尼克楊爆料，布萊恩當年在練球時，曾把豪哥罵到狗血淋頭，「從訓練一開始布萊恩就在狂虐林書豪，我猜布萊恩想要的林書豪，並非林書豪本來的樣子，甚至罵湖人為何要簽林書豪！」

「布萊恩真的狂罵，我後來也安慰林書豪別喪氣，那天就是壞日子，但他真的被虐慘了，」尼克楊說，「布萊恩也罵我們防守就像衛生紙，當時我回嘴說沒人守得住我，布萊恩馬上也把我罵很慘，說我跟他根本不是同個世界的人。」

不過身為布萊恩鐵粉的尼克楊強調，布萊恩會在訓練時這麼做，只是在考驗隊友的抗壓力，並沒什麼惡意，「我感覺這蠻有意思的，因為我們隔天贏球之後，布萊恩也稱讚了大家。」問題是被如此針對的林書豪，真的也會這樣想嗎？

林書豪曾在2014-15年球季跟布萊恩當過湖人隊友，除了被布萊恩另類相看，當年湖人總教練史考特也沒特別看好豪哥，甚至常在末節冷凍他，也讓他認為待在湖人很不快樂，如今隨著豪哥加盟CBA北京首鋼，或許總算能夠暫離這種「對待」。

(中時 )