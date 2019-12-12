邁入第三屆的中友夢幻甜點美食展中台南巷弄內冰淇淋名店「綠皮開心果」帶來美味的開心果冰淇淋。（馮惠宜攝）

芋泥控最愛「一個Yu」也參加這次中友夢幻甜點美食展，其草莓芋泥吐司高顏值，更具美味。（馮惠宜攝）

邁入第三屆的中友夢幻甜點美食展即日起到12月25日於C棟13F大廳夢幻開展，包歌壇天王周杰倫最愛的「麥吉茶飲」、台南89年老店「粿仔伯麻糬」、台南巷弄內冰淇淋名店「綠皮開心果」、芋泥控最愛「一個Yu」…28家人生必嚐升天級美味全部到齊，超強大的商品陣容，讓甜點控不得不愛！

中友夢幻甜點美食展，今年再度挾著廣大的社群影響力攪翻女孩兒們的網路世界，特搜多家話題甜點，不論是要給手機先吃的顏值系甜點、或是天堂級的療癒甜食，走一趟中友夢幻甜點美食展，再疲累的心情都能充滿能量！

本次參展的店家各有千秋，Glocke Bakery G貓帶來冬季最受歡迎的草莓盒子以及充滿焦糖香氣的太妃糖巧克力塔；隱身民宅仍爆紅的藍帶甜點-叮咚甜點世界應景推出聖誕冰淇淋泡芙塔；法式經典Peerager畢瑞德推出招牌水果磅蛋糕；貓奴最愛、號稱吃可愛長大的貓市場貓咪造型雞蛋糕，可愛的造型讓人捨不得一口咬下。

還有台日食尚雜誌最常報導的haritts甜甜圈再度到中友與大家見面；軟萌實力派、厚實ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的王子神谷厚鬆餅也是不能放過的目標；法樂法式薄餅屋超綿密法式千層讓人想一再回味…太多想吃的甜點美食都集聚在中友夢幻美食甜點展，還有多家團購名店同時進駐，想吃美味甜點不用再等候！

(中時 )