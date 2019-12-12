美國軍方將資助軍用稀土的加工和生產，與大陸對稀土的壟斷展開競爭。美國之音引述路透11日報導，為了貫徹美國總統川普今年稍早下令要求軍方重建稀土資源供應鏈，美國陸軍計畫出資，幫助稀土公司在美建立稀土加工廠。川普是時警告，依賴其他國家獲取戰略資源可能損及美國國防。大陸之前也曾威脅停止稀土出口美國，把對稀土的壟斷當作貿易戰的武器。

路透報導，美國陸軍彈藥生產部門於11月間要求美國稀土製造商在12月16日前提交詳細的建立軍用重稀土試點工廠的商業建議。若獲採納，軍方最高將資助2／3建廠費用及至少一個項目費用。並要求該等商業計畫須同時提出礦石加工的具體地點。

路透引述消息人士報導稱，預料UCore稀有金屬、德州礦產資源與澳洲亞萊納斯和德州藍線集團的合資企業將參與招標。UCore稀有金屬執行長麥肯齊表示，美國稀土產業與大陸人競爭需要巨大協助，這不只是錢的問題，也展現華府的廣泛支持。德州藍線集團執行長布魯門索說：「很高興看到國防部有興趣提供產業財政支持。」但他未表明該公司有否參與投標；德州礦產資源執行長馬兒凱塞指出，這次不只是再次資助一項研究，而是撥款建立美國稀土供應鏈。

路透報導稱，這是美國軍方二戰研製原子彈的「曼哈頓計畫」以來，首次投資稀土商業性生產。稀土加工僅屬第一步。加工後的稀土需要轉化成稀土磁鐵，才可以用於生產精確制導炸彈、智慧炸彈和軍用飛機，而大陸持有控制稀土磁鐵產業，美國軍方還沒資助生產稀土磁鐵。稀土產業研究公司Adamas Intelligence的常務董事卡斯提魯斯（Ryan Castilloux）說，「彌合（稀土）磁鐵的差距將能夠有效地滿足國防需求以及電動汽車製造商等產業的需求」。

據報導，澳洲大力支持美國稀土競爭，澳洲萊納斯稀土礦業公司與美國德州藍線集團今年5月簽約，合資在美設立稀土分離工廠。萊納斯是時表示，美國幾年來一直缺乏稀土分離能力，萊納斯與藍線集團合資企業就是為了彌補美國產業鏈的關鍵差距。這家合資企業最初將集中處理稀土元素鏑和鋱等軍用重稀土的分離。

(中時 )