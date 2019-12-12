儲存設備廠—喬鼎資訊(3057)前11月合併營收為11.33億元，年減32.65%，公司正式發售旗下專為蘋果(Apple)全新Mac Pro量身設計的儲存設備Pegasus R4i暨Pegasus J2i，搭配蘋果Mac Pro新機上市，可望為喬鼎營運增添新動能。

喬鼎今年營運表現平平，不過公司以2019年『深化』及『廣化』為營運策略，期望能進一步與策略夥伴合作提供更貼切消費者和產業需求的儲存解決方案，此次推出專為蘋果(Apple)全新Mac Pro量身設計的儲存設備Pegasus R4i暨Pegasus J2i，可望提供Mac Pro用戶優異效能表現。

喬鼎表示，Pegasus R4i RAID Storage MPX Module產品是專為 Mac Pro的MPX插槽量身訂製的儲存模組，優雅外觀設計，可與插槽完全貼合，且與macOS內建驅動程式相容，隨插即用，完美整合，加上內裝四顆預設格式的可插拔8TB 7200rpm SATA硬碟、頂級Pegasus Hardware RAID－在RAID 5的設定下最高仍可達到680 MB/s，兼具容量、備援性及效能，搭配內建Promise Pegasus Utility管理軟體，簡明易用，功能強大。

在Pegasus J2i產品方面，喬鼎表示，Pegasus J2i擁有客製化機箱及纜線組件，裝一顆預設格式8TB 7200rpm SATA硬碟，且預留一顆硬碟槽，提供更多儲存彈性。

喬鼎資訊董事長林東旭表示，過去10年喬鼎與Apple攜手推出多項針對多媒體影音編輯需求的儲存設備，如今再度合作推出為Mac Pro量身定做的Pegasus R4i暨Pegasus J2i內部儲存設備，Pegasus R4i暨Pegasus J2i客製化的設計可方便使用者安裝，並與新上市的Mac Pro及macOS Catalina完美相容，產品提供3年硬體保固，並享有喬鼎資訊全球售後支援，預計未來將推出更多不同的容量與規格。

喬鼎前3季稅後虧損為2.26億元，每股淨損為1.41元，累計前11月合併營收為11.33元，年減32.65%。

(時報資訊)