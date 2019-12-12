美眾院彈劾 川普超不爽

面對眾院彈劾和美國司法部宣佈，聯邦調查局（FBI）調查「通俄門」有理的說法，美國總統川普怒到極點，周三在3小時內，推文並轉推文超過60次。而現代政治時代的性特之一，就是世上任何地方的任何人，都能隨時上推特（Twitter），立即了解川普在想什麼。

(中時電子報)