彈劾大爆炸！川普3小時飆罵超60次 09:092019/12/12 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國總統川普12月10日在賓州競選造勢活動中發表談話的神情。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美眾院彈劾 川普超不爽 面對眾院彈劾和美國司法部宣佈，聯邦調查局（FBI）調查「通俄門」有理的說法，美國總統川普怒到極點，周三在3小時內，推文並轉推文超過60次。而現代政治時代的性特之一，就是世上任何地方的任何人，都能隨時上推特（Twitter），立即了解川普在想什麼。 (中時電子報) #川普 #彈劾 #美國總統 #眾議院 #參議院 #通俄門 #通烏門 也許您會感興趣 推薦閱讀 致命人證 川普面對彈劾大罩門 08:362019/11/12 國際 川普不妙！美眾院情報委員會通過彈劾報告 08:522019/12/04 國際 彈劾定了！裴洛西保證川普上史冊 08:022019/12/06 國際 國際熱門新聞 有隱情？歐洲最終恐限制華為 但並非只因老美施壓 - 國際 彈劾大爆炸！川普3小時飆罵超60次 - 時事 為繳房租 獸父讓30友周周性侵愛女 - 國際 台德建交有望？首場請願公聽會 德外交部表態了 - 國際 美國眾議院公布彈劾川普法案條文 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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