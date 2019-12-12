聯發科(2454)首款5G SoC「天璣1000」11月底正式推出，據悉，聯發科也將在2020年第二季針對低階市場推出另兩款產品5G SoC，擴大市佔率，分析師也預估，「天璣1000」初期均價設在50美元或以上，有利於聯發科毛利率成長態勢。

聯發科首款5G SoC「天璣1000」採用台積電(2330)7奈米製程製造的首款智慧型手機SoC，搭載安謀A77核心，分析師預估，初期均價設在50美元或以上，預估5G營收將貢獻聯發科2020年總營收逾20%，而首款採用聯發科5G SoC的智慧型手機將由OPPO於明年第一季底推出，除了高階5G SoC「天璣1000」，聯發科也將在2020年第二季，針對低階市場推出另兩款產品5G SoC。

分析師表示，隨著5G SoC陸續面世，預期聯發科毛利率與均價將出現大幅上檔空間，預估聯發科全球5G解決方案市佔率18~20%，主因公司在OPPO、vivo、小米接單比重上升以及可望打進華為主流產品與三星A系列5G智慧型手機。

大陸智慧型手機品牌將在2020年積極推出5G產品，雖然明年上半年初始成本會較高，但市佔率和出貨量才是重點所在，故維持2020年全球5G智慧型手機出貨量2.8億支的預估，且華為與蘋果將分別引領大陸及全球市場，同時，聯發科也宣佈將與英特爾在筆電市場上合作，估計這部份將於2021年開始貢獻，佔聯發科營收低個位數，而惠普與戴爾將成為首先使用此解決方案的客戶。

(時報資訊)