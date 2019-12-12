國民黨總統候選人韓國瑜的造勢活動場場都人潮洶湧、氣勢磅礡，但卻老是有人跑到現場想讓韓總漏氣，這個人就是PTT知名網紅「四叉貓」劉宇，他常在造勢時拍照計算椅子數量，並在網路上發文估算現場人數，製造網友對韓國瑜造勢的訕笑。

而劉宇本人也在臉書上解釋他行為的前因後果，表示他在6月8日參加了韓國瑜的花蓮造勢，而造勢暖場其間所提到的「愛滋」、「肛交」、「小孩得送出國不然會變同性戀」等話徹底惹到他，而劉宇至今參加過54場韓國瑜的造勢活動，「幾乎只要暖場時間就會順便抹黑同性戀族群」這讓他相當憤怒。

劉宇表示他只是個平凡人，沒有能力跟整個韓陣營鬥，他只能土法煉鋼，到現場記錄每場造勢的資料，計算椅子估計人數，戳破每句韓陣營的「信心喊話」；他以前幾天的新竹造勢為例，韓團隊租了一萬張椅子卻只擺出5100張，流動廁所也只準備了「6座」，推測韓陣營根本就心知肚明現在他們找不了這麼多人！劉宇推估該場造勢只有4000人進場，並大部分都在最後一小時湧入。

劉宇表示他不知道這些小事能不能撼動韓國瑜的選情，但是「只要惹到他，他就會繼續做下去！」

(中時電子報)