國民黨副秘書長蔡正元日前點名知名主持人謝震武，批評謝討好綠營，抓住國民黨總統候選人韓國瑜的小辮子猛轟，更號召韓粉抵制謝震武代言的商品。對於蔡的點名，謝震武昨天在節目中當場質問前國民黨立委孫大千，「你們有要杯葛我嗎」？孫大千直言，就韓辦部分，他們沒有要杯葛。

謝震武10月曾在其主持的節目中狂罵韓國瑜10分鐘，引發不小風波。謝的舉動，讓蔡正元在臉書痛批，謝震武為了討好綠營，完全不顧法律人的信條，抓住韓國瑜的小辮子狂轟猛炸，他公開呼籲杯葛謝震武，向謝震武代言的所有產品、所有商號，表示憤怒的抗議。

對於蔡正元的點名，謝震武昨在政論節目《新聞面對面》的節目一開頭，就質問孫大千，「你們有要杯葛我嗎」？孫大千直言，「我不了解黨中央是基於什麼樣的一個考量，來做這個發言，但是至少在韓陣營，韓辦的部分，我們沒有打算要杯葛《新聞面對面》這個節目」。

孫大千再表示，當然有一些節目是嚴重的不中立，但他認為這個節目已是相對中立，連韓陣營都是可以接受的，這是一個公平可以交流的平台。孫大千強調，他現在其實完全沒有聲音了，甚至也推了好幾個通告，但他不敢推這個通告，因為他怕他推了，小武哥（謝震武）就會誤會他們杯葛這個節目！

(中時電子報)