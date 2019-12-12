韓家軍團庶民汽機車聯隊環島挺韓12日桃園。(呂筱蟬攝)

韓家軍團庶民汽機車聯隊環島挺韓12日桃園。(呂筱蟬攝)

韓家軍團庶民汽機車聯隊環島挺韓12日桃園。(呂筱蟬攝)

由民眾自發性組成的韓家軍團庶民汽機車聯隊桃園鐵衛車隊，12日發起重機鐵衛環島而行，挺瑜長征活動，4天3夜行程從桃園出發，沿途行經新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，12月15日將在宜蘭蘇澳進行大會師，結束後再回到基隆、新北、台北、桃園，唯一目標力挺韓國瑜前進總統府。

隊長劉永忠表示，團體成員共90人，大家都是認同中華民國的人，這次總共有21人參與環島，出動8輛重機及5台轎車，而車隊上都會掛上精神象徵中華民國國旗，到訪各縣市的立委與韓國瑜競選總部，也會沿途發送國旗，希望喚起更多挺韓民眾用行動支持，1月11日票投韓國瑜。

活動12日一早在桃園市國民黨第三選區立委參選人魯明哲總部集結，包含黨部主委議長邱奕勝、立委參選人魯民哲、呂玉玲、陳學聖等人都現身力挺，展現大團結氣勢，力挺韓國瑜當選總統，立委席次全壘打。

(中時 )