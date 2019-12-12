台中市政府警察局第三分局正義派出所警員楊力權於12月2日晚間21時許執勤時，發現有輛自小客車閃爍故障燈停在路中，車主似乎正在嘗試排除障礙，他便主動上前察看，協助車主將故障車輛推至路旁停車格，該車駕駛在寒冷冬夜裡感受到最溫暖的關懷，誠摯地向員警道謝。

楊力權日前騎乘巡邏機車行經轄內南門路與合作街口時，發現有輛自小客車停在路中，車門敞開閃爍著故障燈，1名女子看似手足無措站在副駕駛座外，男子則在車內先打空檔試圖移動車輛，楊員便主動上前詢問是否需要協助。該名男子表示，車子適才行駛中突然拋錨，他請妻子到場協助將車輛推至附近路邊停車格，等待修車廠到場檢修，但是妻子不會開車及控制方向盤，力氣又小，正苦惱自己也沒辦法一邊控制車子一邊出力推車之際，沒想到員警就先發現他們的處境，主動詢問。

楊員立即將巡邏機車停在該車後方警示，並上前協助控制方向盤，用盡全身力量和男子一同將車輛推放至後方停車格內，楊員見2人安全無虞，提醒男子將車輛打回P檔後才離開繼續勤務。

警方也呼籲，民眾行駛途中發生車輛故障不要慌張，儘快放好警示標示物，避免後車追撞，再聯繫道路救援，如遇不明原因導致交通阻塞，可請員警協助或請道路救援來拖吊排除。

(中時 )