運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）辦理108年度現金增資發行普通股1,000萬股，每股認購價格48元，實收股款總額4.8億元，該股款已全數收足，現金增資基準日訂為12月10日，新股預定13日掛牌上市。威宏11日表示，公司新增行李箱客戶AWAY開始大量出貨後，12月營運將重回成長軌道。

威宏表示，全球運動風氣盛行，加上2020東京奧運在即，帶動公司運動護具產品訂單明顯升溫，集團訂單能見度至明年第二季；而輕奢消費品，雖因上半年客戶進行改款，導致泰國TWT獲利未能如預期，然下半年起，客戶訂單回補，加上新客戶AWAY開始出貨，公司營運表現亦已回溫。

展望2020年營運，威宏則持樂觀看法，公司會持續透過生產基地與出貨調配，以因應中美貿易戰的衝擊。例如，旗下大陸廠生產主要銷往歐亞等國，北美地區則由旗下東南亞廠等地外銷。尤其，公司明年營運成長動能，主要來自於學習曲線縮短而提升產品良率、東京奧運帶動運動周邊產品需求增加，及持續併購，藉以擴大集團規模。

威宏指出，公司已順利度過遷廠學習曲線的陣痛期，即將迎接營運成長爆發階段，旗下柬埔寨生產線，現已達28條，受惠改善管理效率、生產良率提升加速，及新增產線的學習曲線，已明顯縮短，預期可挹注獲利表現。

至於泰國TWT公司，則透過導入自動化生產、降低人事成本，加上既有客戶訂單回補及新增客戶加持，今年下半年獲利，已回復以往水準。

威宏自結11月合併營收4.96億元、年減13.98％，主因是去年11月運動品牌客戶集中拉貨所致，但累計今年前11月合併營收為59.52億元、年增8.45％，今年營運表現穩健成長。威宏預計新增行李箱客戶AWAY開始大量出貨後，12月將重回成長軌道。

(工商 )