美Fed(聯準會)例行會議，維持短期聯邦基金利率不變，並且暗示未來一年內多不會再變動，市場解讀偏鴿動作明朗，激勵美國道瓊等4大指數上漲，也刺激台股權王台積電周四甫開市，即跳高大漲6元，帶領電子族群奮勇向前衝，使加權股價指數早盤呈現開高走高榮景。

台股今開盤暫報11766點，迄上午9：13的指數來到11803點，大漲103點，漲幅0.88%，成交223億元。盤中最高指數一度來到點，伺機挑戰11810點關卡。

4大期指方面，目前也都臉色紅潤，包括台指期、電子期、金融期與摩台期等，暫報上漲0.77%、1.15%、0.37%及1.07%。

權值股方面，目前僅中鋼、台塑與遠東新等，暫表現疲軟；餘台積電、鴻海、股王大立光、國泰金、台化、台泥、富邦金等，悉數站在多方。

上市、櫃個股演出方面，目前漲幅逾2%的相關股票，包括世芯-KY、弘塑、榮創、群聯及揚明光等。

(工商 )