麻豆工業區市地排水變更工程施工，為維護交通順暢，警方將對市176線、麻豆新樓醫院旁商店街前違規違停加強告發取締。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市政府地政局於12月9日起至明年11月13日止，進行麻豆工業區市地重劃工程N幹線排水變更工程施工，警方將對市176線、麻豆新樓醫院旁商店街前違規違停加強告發取締，避免車流壅塞、確保該路段行車安全。

此次施工範圍為市176線（麻佳路），麻豆交流道南下匣道路口往西至工業路口（市176線18K＋000至18K＋250），雙向內側快車道封閉施工，道路路幅縮減，且施工期長達1年。

有鑒於市176線屬麻豆往佳里之交通要道，施工期間麻豆交流道下禁止機車通行，來往機車請行駛機車便道。

施工期間新樓醫院旁等商店街前「禁止臨時停車」區，近期加強告發取締，麻豆分局特張貼「禁止臨時停車」告示單，同步向周邊店家、民眾宣導。

麻豆警分局分局長楊慶裕表示，12月16日起將加強市176線上違規停車取締，本次施工工期長達近一年，勢必影響麻豆及佳里地區通勤族、上班族甚鉅，在上、下班交通尖峰時段將加派員警疏導交通，希望施工所造成的交通影響能降到最低。

麻豆分局呼籲民眾多利用替代道路，替代道路麻豆往佳里方向，請於麻豆圓環五叉路口改走市171線（麻學路），至大山國小前左轉南57線，至麻口里右轉市176線往佳里，避開交通壅塞路段。

(中時 )