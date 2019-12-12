多次因虐貓引起新竹地區民眾公憤，有「新竹虐貓王」之稱的彭姓男子向收養流浪動物協會認養貓隻後，竟以平底鍋狂毆等方式虐死9隻貓，影片經竹北市民代表和臉書「新竹大小事」社團PO出後，引發愛貓人士氣憤肉搜，彭男在10月28日向警方投案，新竹地檢署偵查後將彭男起訴。

日前彭男還多次遭到民眾當街堵到痛毆，對方聲稱要讓她嚐嚐受虐小貓的感受，雖然一度鬧上警局，最後雙方也進行和解，彭男也承諾未來部會再碰動物。

據了解，24歲彭姓男子在新竹市租屋，平日在超商打工，他涉嫌用平底鍋、螺絲起子狂毆及吊掛貓咪等手段虐死9隻幼貓，還病態的將過程自拍影片欣賞。

竹北市民代表朱健銘日前獲報後，將影片以《變態男虐殺貓咪人神共憤》為名上傳臉書，他同時以「如果世上有最接近地獄的地方，就是這裏了！」形容此事件，希望新竹人幫忙肉搜報警。

彭男的惡劣行徑引起新竹人公憤，紛紛透過各種方式肉搜尋找彭男，有民眾至彭男手機雲端查看，果然發現有近百張虐貓照片與影片，影片中出現他持平底鍋將幼貓頭顱打到變形、用螺絲起子狂砸幼貓手臂或以繩子將貓單腳吊起把玩，甚至殘忍地在其腳部傷口撒鹽欣賞等極為殘忍畫面，且疑有1隻小貓被活活淹死，手段極盡病態。

網友們更紛紛留言爆罵「這種人不配擁有手」、「畜生，社會有這種雜種該死」、「真的很無恥」。彭男在10月28日發現身分曝光，主動前往新竹市3分局投案，檢警方調查後，新竹檢檢署依違反動物保育法將彭男起訴。

(中時電子報)