冬天出遊趣，北海岸賞碧海藍天，大啖海鮮好過癮！貢寮區漁會為推廣貢寮在地嚴選漁產「貢寮鮑」，將於12月15日（日）在澳底漁港舉辦產地活動，有限量貢寮鮑福袋搶購活動，免費限量鮮烤九孔、鯖魚及石花凍試吃，農漁產品展售還有海洋資源復育園區導覽等活動，歡迎大家一起到貢寮區澳底漁港共襄盛舉!

藝人蔡昌憲示範貢寮鮑即食料理包料理。（圖取自新北市漁業處官網）

新北市為推廣在地優質九孔及黑盤鮑，於103年以在地為名成立「貢寮鮑」品牌，為以天然方式養殖，並有產銷履歷認證與生產追溯標章的安心食材，為了讓民眾更加認識貢寮在地好食材，貢寮區漁會12月15日在澳底漁港舉辦產地活動，超多優惠及免費好康活動，歡迎民眾一起來貢寮搶好康！

當日好康鮑山鮑海，除了優選農漁產品聯合展售外，還有今年新推出的貢寮鮑即食料理包組（3種口味）一日限定促銷活動，以及貢寮鮑福袋搶購活動，前100名還加碼送鯖魚或竹筴魚，另外現場還有免費鮮烤九孔、鯖魚及石花凍試吃以及親子DIY活動，機會難得，千萬不能錯過。

貢寮鮑主題遊程有難得的貢寮鮑養殖體驗。（圖取自新北市漁業處官網）

更棒的是當日還有海洋資源復育園區免費導覽活動，市府邀請民眾前往貢寮海洋資源復育園區，觀察園區內復育養殖的可愛海洋生物，實地了解當地海洋生物的習性及復育方法，讓民眾食學玩買樣樣有！

市府為也媒合旅行業者推出貢寮鮑主題遊程，帶您走訪草嶺古道、三貂角燈塔、南雅奇岩以及深澳象鼻岩等東北角山海美景，還有難得的貢寮鮑養殖體驗，了解安心、在地的貢寮鮑是如何長大的，還能品嚐現撈九孔的鮮甜滋味，2款超值遊程供您挑選。

(中時電子報)