美國聯準會（Fed）周三在今年最後一場貨幣政策會議後宣布利率按兵不動，並暗示美國經濟溫和成長、失業率處於歷史低點，在持續關注貿易緊張局勢和全球經濟放緩的風險之際，貨幣政策可能在明年年底前都維持不變。

在今年的三度降息後，聯準會聯邦公開市場操作委員會（FOMC）周三決定聯邦資金利率目標區間維持不變，仍介於1.5%～1.75%，此決議符合市場普遍預期。

此次會議聲明刪除了10月聲明中「前景仍存在不確定性」的陳述，顯示美國央行決策官員對美國經濟前景的看法樂觀且信心增強。其最新的會後聲明指出，FOMC認為就支持經濟活動持續擴張而言，目前的貨幣政策立場是恰當的，並指出美國的就業環境穩健、物價穩定，通膨率已接近2%對稱性目標。

聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，儘管面臨全球因素和持續存在的風險，美國的經濟前景仍然良好，這一年聯準會隨著時勢調整貨幣政策立場，為美國經濟提供了緩衝和一些保險。這樣的轉變已為經濟帶來提振，並使經濟前景保持在正軌上。他並表示，只要後續公布的數據保持穩健，目前的貨幣政策立場仍屬適當，在升息之前，必須先看到通膨大幅且持續升高。

這次會議所做的經濟預測顯示17位聯準會決策官員中，有13位預期至少到2021年利率都將維持不變。另4位預期明年僅升息1次。此外，沒有任何一位決策官員認為接下來幾個月適合降息。

聯準會亦公布美國國內生產毛額（GDP）成長率和通膨預測，預估2020年成長率預測中值為2%，2021年為1.9%；預估直到明年美國失業率將保持在目前的3.5%水準，2021年將微升至3.6%；預估明年通膨率將僅升至1.9%。

(時報資訊)