近日，國外有一名身材精實的天菜教練托洛奇科（Yuri Tolochko）在IG上宣布了喜訊，表示他要與交往8個月的女朋友瑪歌（Margo）訂婚，此消息一出立刻引起網友集體崩潰，原因是瑪歌雖然擁有天使的臉孔，魔鬼的身材，但卻是一個貨真價實的「性愛娃娃」。
據托洛奇科的IG，他不但PO出訂婚照片還與大家分享了兩人最初邂逅的過程。他表示，當時是在酒吧見到瑪歌被一位男士騷擾，在替她解決紛爭後，兩人開始愈走愈近，隨後開始交往。
Был у меня идеальный мужик. Он был идеален во всём! Выглядел всегда безупречно, одет с иголочки. Разговаривал ровным бархатным голосом, при этом правильно брал дыхание и выдерживал паузы. Писал без ошибок, ел красиво, краснел при слове "жопа". У него даже нежелательные волосы не росли от слова ВООБЩЕ ! Он был весь такой правильный, как обезжиренный йогурт. Вначале я восхищалась им, считала что он сможет повлиять на меня, изменит меня к лучшему. Я старалась соответствовать ему, стать такой же правильной. А потом мне захотелось вывести его из себя , и посмотреть какой он вне своего идеального имиджа. Я хорошо спланировала операцию : изрядно приняла на грудь, оделась как шлююююприветик, позвала бомжей с ближайшей помойки в гости, и в таком виде и компании встречала "милого" с работы. Он зашёл, увидел как бомжи стряхивают пепел на коллекцию его любимых виниловых пластинок пепел с трофейных бычков и .... огорчился. Он ничего не сказал, просто в его небесно-голубых глазах появилась есенинская поволока и лёгкая грустинка. Даже ещё красивее стал. Дальше я плохо помню. Очнулась уже когда бомж Валерон гладил меня по голове и всяко утешал, а я рыдала и икала одновременно. Мужика и его пластинок в квартире не было. Наутро, я впервые за долгое время, почувствовала себя свободной и очень счастливой. Не знаю почему. Вроде потеряла идеального мужика, должна огорчиться. Но нет... Вот почему ? И что со мной не так?
Ты узнаешь меня сразу 😏（@margo_party）分享的貼文 於 張貼
在IG中，常常可以看見他們一起吃飯、遊玩的照片，托洛奇科表示，瑪歌雖然不會做飯但是她非常喜歡喬治亞美食(Georgian cuisine)。托洛奇科還說道，當他「公開」瑪歌的照片時，瑪歌受到了嚴重的抨擊，於是他們決定帶瑪歌進行整容手術。
針對兩人訂婚的消息，許多網友感到非常不解，他們認為托洛奇科擁有出色的外貌，為何會選擇跟一個性愛娃娃在一起，儘管有許多人不能理解直呼「他瘋了」，但還是有部分網友祝福他找到自己的真命天女。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。