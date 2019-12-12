國民黨副總統候選人張善政今日接受《周玉蔻嗆新聞》節目專訪時，痛批蔡英文執政只做壞事沒做好事，例如能源政策導致肺癌情形嚴重，此外於一例一休、年改、同婚都是把好的事情做壞了。此外他也透露，在民調蓋牌以前韓國瑜陣營有做民調，與蔡英文差距範圍在 5％之內，賭盤如今也呈PK盤。

張善政因為表示他的目標就是下架蔡英文，蔡英文做很多壞事，且只做壞事沒有好事，因此他才出來參選。但節目主持人周玉蔻質疑如果蔡英文都做壞事沒做好事，為何民調能從去年谷底攀升到如今黃金交叉？

對此張善政回稱，如今許多民調的資料庫有問題，民調究竟如何明年選舉見真章。如果蔡英文那麼好一開始民調不會輸賴清德。一例一休讓勞資關係緊張；至於同婚，在社會越來越開放之下應該容納同性戀尊重同婚，但過程要和緩不要造成這麼大的對立；年改也搞到軍公教反彈，對的事情用了錯的方法。

對於政黨票投給民眾黨的說法，張善政強調他本人身為候選人當然三張票(總統、區域立委、不分區立委)都支持國民黨，但有民眾不滿國民黨的名單，所以他本人沒有支持民眾黨，他是說民眾如果不滿意，只好投其他黨。

針對國民黨總統候選人韓國瑜之前宣稱遭到抹黑，有5顆核彈準備引爆，還表示另有一顆核彈等著張善政，周玉蔻表示，有人宣稱張善政有緋聞有小三，張善政聽到後大笑，回稱歡迎檢舉，「我很想知道我做過甚麼我自己都不知道的壞事」「我在外面跟哪個女生有緋聞，拿出證據來」。

(中時 )