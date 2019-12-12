捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧，多次在臉書為國民黨總統參選人韓國瑜發聲，更曾呼籲韓粉「不要急！韓國瑜一定是我們的總統」。他昨天發文提及基層出現三大現象，他重申「選舉要看最後一個月，這時候看到的才是真的」。

夏春湧昨在臉書撰寫「選舉還剩整整一個月，大選真正的開始了！」一文。他指出，民進黨的招法愈來愈低級，但大家不用在意，因為他們從來沒有高級過，聰明的人都看得出來，他們現在使用的招法低級又笨拙。他認為民進黨愈來愈焦慮，可從兩點看出來。首先，他們怎麼想也想不通，為什麼韓國瑜就是打不死？此外，他們非常了解韓國瑜的後座力多強，高雄怎麼輸的他們很清楚。他說「除非你整死我，只要我還有一口氣在，我一定弄死你」這句俗話，現在正在發生。

此外，他提及，台灣選舉一直有一個現象，也就是「西瓜偎大邊」，因為誰選上誰就是老大，老大說了算，所以誰有希望就往誰靠。他認為，韓國瑜最近的氣勢愈來愈旺，等後面幾場大造勢開始，一定是波瀾壯闊四方來歸，到時候氣勢上的一來一往、此消彼長，一定會帶動效應。他說到時候，除了藍營支持者會全部歸隊，綠營基層的投靠也會此起彼落。

此外，他觀察到，「之前擔心焦慮的韓國瑜支持者愈來愈少、痛罵國民黨不團結的聲音也愈來愈小了，對於民調的憂心也沒人在意了」，所有藍營的重量級人物全部到齊，抽完籤後大家的信心也愈來愈足，也就是他前面說的「選舉要看最後一個月，這時候看到的才是真的」。

(中時電子報)