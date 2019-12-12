台北市立委選舉第三選區被視為「男神之戰」，民進黨的吳怡農不僅來勢洶洶，更享有年輕族群與網路高聲量，讓本來高枕無憂的國民黨現任立委蔣萬安陷入苦戰。民調顯示，蔣、吳僅差9個百分點，街頭民調也僅落差不到20票；網友卻認為，蔣前途無量，日後台北市長、總統都有可能。

根據《台灣指標民調》，蔣萬安支持度為41.7%、吳怡農為32.7%，雙方僅相差9個百分點。YouTuber「北青」在台北市五常市場的街頭民調，蔣萬安也以75票（57%）勝吳怡農的56票（42%），雙方差距不到20票。

網友在PTT論壇發文《蔣萬安の人生預測》，寫道：「蔣萬安這個人很有趣，極可能是能使國民黨轉敗為勝的人。出生蔣家，雖非嫡系，但有當年蔣介石、蔣經國的血統；有趣的是關於國民黨的方向，他並不完全接受，一國兩制、九二共識、同性婚姻等等。」

發文網友更表示：「如果他這次真的輸了，剛好2022選台北市長，順利的話當選，十年後選總統；2032年，台灣有可能再次落入蔣家之手，那個時候的他也才52歲，做完剛好60歲退休。歷史的迴圈會這麼有趣嗎？」

文章一出，討論熱烈。網友紛紛回應：「蔣萬安本身可以，KMT無法接受」、「先選上台北市長給大家觀察觀察再說」、「政治人物要成功一定要有個人設，媒體就會主動關注，蔣的血統人設在台灣本來就會有賣點」、「蔣萬安會不會過不了淡水河？」

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)