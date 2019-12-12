PC/NB市場龍頭HP、Dell、和Lenovo都發表了較保守的財報展望，主要是Intel CPU的缺貨比預期嚴重。雖然台灣NB品牌雙雄華碩(2357)及宏碁(2353)11月營收表現不差，但外資法人對於NB/PC產業還是持較觀望的態度。

華碩在受惠銷售旺季拉抬，11月營收較10月有兩位數增長，自結集團合併營收為346.05億元、品牌合併營收達312.54億元，雙雙較10月增長14～16％，並維持較去年同期增長趨勢；宏碁11月自結合併營收較上個月回溫14.6％、達204.27億元。

華碩在接連兩年營運逆風後，於今年下半年開始回歸成長正軌，第三季在營收、獲利皆明顯成長之際，毛利率及營業利益率等雙率亦雙升。

宏碁電競產品及輕薄筆電在今年的銷售表現依然亮眼，其中電競產品今年以來之累積銷售量年增達28％，輕薄筆電則亦有22％的年增率。

美系外資將華碩明、後年的獲利年增調至7%/9%，反應手機部門的虧損逐漸減輕，給華碩目標價200元。

至於宏碁方面，美系外資認為宏碁在電競、教育、設計市場的市占穩定度優於華碩，但在非PC部分的子公司對於宏碁的貢獻度仍低。明後年宏碁的獲利年增約9%/6%，給目標價15.6元。

(時報資訊)