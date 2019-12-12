美股消息面：

1.聯準會維持利率不變，為1.5～1.75%，利率預測表顯示決策官員預期明年不會調整利率，且聯準會主席鮑爾在會後表示，要看到通膨大幅且持續升高才可能升息，周四美元指數下跌0.33%，報97.095，創4個月新低。在英國大選前夕，英鎊兌美元上漲0.37%，但交投十分清淡。一項民調顯示，英國執政的保守黨派可能仍無法贏得議會的多數席次，但市場對此反應冷淡。

2.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存意外增加，汽油和餾分油庫存也大幅攀升。上周（截至12月6日）美國原油庫存增加82.2萬桶，為4.479億桶，分析師預估為減少280萬桶。交割地庫欣的庫存減少340萬桶，創下2018年2月來最大跌幅。上周汽油庫存增加540萬桶，餾分油庫存增加410萬桶，是市場預期的兩倍。

3.美國財政部公布，11月預算赤字較去年同期擴大2%，達到2090億美元。美國政府11月支出年增6%，收入年增9%，主要因個人與企業稅收增加。此外，關稅收入增加14%。本財政年度前2個月的累計預算赤字增加12%。

4.美國原油庫存意外增加，以及投資人觀望美國是否將如期在12月15日對中國商品實施新一輪關稅，周三美國原油期貨收跌0.48美元或0.8%，為每桶58.76美元。布蘭特原油期貨收跌0.62美元或1%，為每桶63.72美元。

5.美國11月消費物價指數（CPI）月漲0.3%，高於市場預期的月漲0.2%；與去年同期相比上漲2.1%，亦高於市場預期的年漲2%。核心CPI月漲0.2%、年漲2.3%，均符合預期。

(時報資訊)