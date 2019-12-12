不用發票，買1送2夠大方吧！漢堡王日前推出憑發票送漢堡活動，驚呆眾人，造成一股搶換風潮。今適逢12月12日，漢堡王又再出招了。今(12)日祭出買1送2活動，限定今日購買套餐，就送小華堡一個及輕鬆薯一份！

漢堡王官網臉書貼文表示，上回發票活動大受歡迎，但也由於數量有限，結果一堆民眾向隅。當時臉書小編即暗示，大家雙12再見，果然這優惠就來了。

小編說，今天只要買漢堡王超值量套餐，就送一張雙12好禮券(共4格)，其中有兩格優惠券、兩格兌換券，兌換券可以立即使用。

此項活動僅限定雙12當日，從11:00起正式登場，適用於全台漢堡王門市(但不含機場店&兒童樂園店)，每間門市限量300份，數量有限，發完為止。

漢堡王提醒，套餐適用範圍為限時主打星套餐、超值量套餐〈包含ABCDE套餐及大套餐〉、倩女蔬生精華餐、烤時蔬雙人餐及黃金聖誕跨年餐。

(中時電子報)