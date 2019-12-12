碳纖維複合材料大廠拓凱實業第四季進入傳統淡季，球拍出貨陷入低迷，11月合併營收為5.61億元，比去年同期衰退11.38％；前11月合併營收66.75億元，比去年同期微幅衰退1.82％。今(12)日下午參加永豐金證券主辦法說會，說明未來營運展望。

拓凱實業第三季從去年同期2.75元增至2.78元、前三季EPS也由去年同期6.81元攀升至8.13元，雙雙改寫同期新高。拓凱主管指出，拓凱前三季毛利率及獲利雙雙，主因是航空產品、高單價安全帽、複材輪圈及E-Bike產品等高毛利產品比重提高；毛利相對較低的球拍、車架組裝配及輪圈組裝配比重降低較多。

此外，子公司大陸新鴻洲模具射出產品，持續調整產業結構達到損平階段，第三季認列匯對收益8,400萬元、業外提列資產損失1.54億元，加上拓凱在精實生產管理的努力，造就前三季毛利率及獲利，均創同期新高。

(工商 )