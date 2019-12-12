為落實走動式服務並積極行銷海關，基隆關通關服務宣導團於12月11日至台北市進出口商業同業公會，進行關務宣導座談及諮詢服務，強化與業界之互動交流，期可達到雙贏互惠之成效。

該關為增進業者對貨物進出口通關措施及相關輸出入規定之瞭解，本次針對進口貨物稅則預先審核制度與保稅倉庫管理等相關規定，以及納稅者權利保護與廉政倫理等主題進行宣導，並於會後進行座談交流，藉由雙向溝通互動，使業者瞭解各項規定及權益，並即時協助解答相關疑義，以提升通關效能。

(工商 )