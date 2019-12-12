Da seul穿透視衣彈琴。(圖／翻攝自IG)

韓國網美Da seul外型甜美、身材火辣，近日她曬出彈琴美照，穿著透視上衣搭超短裙的她，好身材一覽無遺，而超透明的上衣讓內在美看光，網友也羞喊「看到黑色了」。

Da seul在IG擁有18萬粉絲追蹤，外型甜美的她，擁有魔鬼身材，近日她曬出彈琴美照，穿著透視上衣的她，傲人上圍藏不住，而她穿在裡面的黑色內衣格外顯眼，好身材讓網友驚豔，大讚她超美，「透明令人瘋狂」、「快噴鼻血了」。

(中時電子報)